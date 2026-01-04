NYT: США провели кибератаку на Каракас перед операцией по захвату Мадуро

Американские силы атаковали территорию Венесуэлы утром 3 января. Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Мадуро и его супруге были предъявлены обвинения. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.