NYT: США провели кибератаку на Каракас перед операцией по захвату Мадуро
Вашингтон начал операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро с кибератаки, из-за которой в значительной части Каракаса отключилось электричество. Это позволило американским беспилотникам, самолетам и вертолетам остаться незамеченными, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, участие в операции приняли свыше 150 военных самолетов, включая беспилотники, истребители и бомбардировщики, которые взлетели с 20 различных военных баз и кораблей.
Американские силы атаковали территорию Венесуэлы утром 3 января. Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Мадуро и его супруге были предъявлены обвинения. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.
3 января президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. 4 января Верховный суд Венесуэлы постановил незамедлительно передать все президентские полномочия вице-президенту Делси Родригес.