WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле для помощи Рубио
Администрация США рассматривает возможность назначения специального представителя по Венесуэле, который будет помогать госсекретарю Марко Рубио в управлении ситуацией в стране после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.
По данным источников, Рубио фактически получил ключевую роль в формировании политики США в отношении Венесуэлы – от вопросов энергетики и санкций до безопасности и возможной передачи власти другой команде. Однако масштаб задач и неопределенность будущей модели управления страной заставляют администрацию Дональда Трампа задуматься о назначении отдельного спецпосланника, который мог бы взять на себя часть оперативной и политической работы.
Собеседники издания отмечают, что знание Рубио региона, его контакты с латиноамериканскими лидерами и венесуэльской оппозицией сделали его «естественным выбором» для Трампа. Вместе с тем в Вашингтоне признают, что без дополнительной фигуры с четким мандатом управлять кризисом будет крайне сложно, учитывая риски хаоса, вопросы контроля над нефтяной отраслью и отсутствие ясной дорожной карты политического перехода.
Окончательное решение о формате американского «надзора» за Венесуэлой и возможных кадровых назначениях, как подчеркивается, пока не принято.
Американские силы атаковали Венесуэлу утром 3 января. Они захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.