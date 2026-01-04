WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле для помощи Рубио

По данным источников, Рубио фактически получил ключевую роль в формировании политики США в отношении Венесуэлы – от вопросов энергетики и санкций до безопасности и возможной передачи власти другой команде. Однако масштаб задач и неопределенность будущей модели управления страной заставляют администрацию Дональда Трампа задуматься о назначении отдельного спецпосланника, который мог бы взять на себя часть оперативной и политической работы.