Российские силы ПВО сбили 356 беспилотников за сутки
За сутки средства ПВО уничтожили 356 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщает Минобороны.
Были также ликвидированы три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
В ночь на 5 января силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Два аппарата были сбиты над Московским регионом, еще один – над территорией Рязанской области.
Кроме того, 5 января подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области.