ЕК поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) выступает в поддержку территориальной целостности Дании и Гренландии, но считает «невозможным» сравнивать действия США в отношении Венесуэлы и Гренландии. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге.

«Еврокомиссия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители», – отметила она (цитата по ТАСС).

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также добавил, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

В этот же день председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия является полностью демократическим обществом, которое нельзя купить или захватить. Он также выразил надежду на «более уважительный тон» со стороны США.

Гренландия – крупнейший остров на планете, находящийся на севере Атлантического океана у побережья Северной Америки. Она имеет статус автономной территории в составе Дании, хотя у нее есть собственное правительство и другие органы власти. Дания сохраняет контроль над внешней политикой и вопросами обороны, а датская крона остается официальной валютой.

