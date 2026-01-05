ЕК поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Гренландия – крупнейший остров на планете, находящийся на севере Атлантического океана у побережья Северной Америки. Она имеет статус автономной территории в составе Дании, хотя у нее есть собственное правительство и другие органы власти. Дания сохраняет контроль над внешней политикой и вопросами обороны, а датская крона остается официальной валютой.