Орбан призвал не сравнивать спецоперацию с действиями США в Венесуэле
Проведение параллели между спецоперацией России на Украине и действиями США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро неправомерно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Силы США похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3 января. В частности, их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности. Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял ТАСС, что после операции в Венесуэле Вашингтон потерял право даже формально упрекать Москву за какие-то ее действия.
5 января CNN сообщил, что бронированный автомобиль с Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию Федерального суда в Нью-Йорке.