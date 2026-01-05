Орбан призвал не сравнивать спецоперацию с действиями США в Венесуэле

Силы США похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3 января. В частности, их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности. Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.