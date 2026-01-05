Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан призвал не сравнивать спецоперацию с действиями США в Венесуэле

Ведомости

Проведение параллели между спецоперацией России на Украине и действиями США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро неправомерно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Силы США похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3  января. В частности, их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности. Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял ТАСС, что после операции в Венесуэле Вашингтон потерял право даже формально упрекать Москву за какие-то ее действия.

5 января CNN сообщил, что бронированный автомобиль с Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию Федерального суда в Нью-Йорке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь