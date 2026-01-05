Путин созвонился с мальчиком-участником акции «Елка желаний»
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Игорем из Подмосковья, желание которого он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Ребенок мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, мальчик хотел побывать на глубоководном аппарате и судне «Витязь», а также увидеть скелет кашалота, самого крупного экспоната остеологической коллекции. Сейчас Игорь с семьей находится в Калининграде. Во время телефонного разговора Путин спросил ребенка, как осуществилась его мечта и поздравил его и его семью с Новым годом.
«Мальчик был очень признателен президенту, сказал, что фактически у него исполнилось три мечты: полетать на самолете, побывать в музее, а еще, чтобы вся семья собралась вместе», – рассказал Песков (цитата по ТАСС).
25 декабря Путин поговорил по телефону с десятилетней Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». По словам Пескова, Варя хотела посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Российский лидер также организовал ей посещение спектакля «Щелкунчик» в Большом театре.
24 декабря президент России исполнил новогоднее желание одиннадцатилетней девочки Маши из поселка Ойский в Красноярском крае и подарил ей щенка породы мопс.