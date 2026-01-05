Газета
В Венесуэле объявили о мобилизации военных

Ведомости

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил, пишет «РИА Новости». «Военный режим» ввели для работников нефтяной промышленности и других производств.

В декрете, опубликованном 3 января, говорится о немедленной мобилизации национальных вооруженных сил на всей территории страны и использовании имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии. Декрет также предписывает милитаризацию госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под «военным режимом».

В Венесуэле усилили патрулирование и охрану сухопутных, воздушных и морских границ. Декрет будет действовать 90 дней с момента его опубликования. Под документом стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп затем объявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой и будут использовать ее нефть для продажи другим странам.

В результате атаки США погибло 80 человек, сообщала The New York Times.

