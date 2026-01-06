Отставка Малюка может быть связана с коррупционным скандалом на Украине

10 ноября антикоррупционные органы Украины выявили преступную схему в энергетическом секторе страны. Ее организатором стал бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.