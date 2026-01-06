Газета
Главная / Политика /

Отставка Малюка может быть связана с коррупционным скандалом на Украине

Ведомости

Глава СБУ Василий Малюк мог уйти в отставку из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе Украины, сообщило украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники.

«Причиной отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка стало то, что дело о коррупции в "Энергоатоме" приобрело публичность. Причина – громкая огласка "Миндичгейта"», – отметили авторы публикации.

По их словам, Малюку необходимо было предупредить либо утечку информации о коррупционной схеме, либо «масштаб скандала».

5 января Малюк подал в отставку по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день его заменил Евгений Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.

10 ноября антикоррупционные органы Украины выявили преступную схему в энергетическом секторе страны. Ее организатором стал бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

