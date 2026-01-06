Газета
El  País: Евросоюз боится открыто противостоять США

Ведомости

Реакция Европейского союза на американскую военную операцию в Венесуэле и арест президента Николаса Мадуро выявила, в частности, нежелание сообщества открыто противостоять президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает издание El  País.

Как отмечает издание, ЕС вновь оказался на периферии событий в ключевой момент, когда определяется, чьи позиции имеют вес на международной арене. В совместном заявлении Евросоюза отсутствовала критика в адрес Вашингтона, а содержался лишь призыв соблюдать международное право. Это обнажило разногласия внутри ЕС по вопросу Венесуэлы и политики Трампа. Такая позиция свидетельствует о страхе союза открыто противостоять президенту США.

По оценке El  País, приход к власти Трампа превратил ЕС в второстепенного геополитического игрока, демонстрирующего недостаточную решительность. Кроме того, газета указывает на опасения ЕС окончательно лишиться поддержки Вашингтона в украинском вопросе.

«Союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома», – отмечается в статье (цитата по ТАСС).

4 января Евросоюз не сумел достичь консенсуса по общему заявлению о ситуации в Венесуэле. В результате был распространен документ, подписанный 26 странами без участия Венгрии. В тексте заявления подчеркивается необходимость соблюдения международных норм и Устава ООН, а также содержится призыв уважать волю народа Венесуэлы для выхода из политического кризиса.

Венгрия не присоединилась к общему заявлению Евросоюза по ситуации в Венесуэле – страна отказалась участвовать в обсуждении документа, хотя и не воспользовалась правом вето. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана.

Американские силы похитили президента Николаса Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3  января. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю.

