ООН не зафиксировала миграции населения Венесуэлы после атаки США

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.