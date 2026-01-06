Газета
ООН не зафиксировала миграции населения Венесуэлы после атаки США

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не имеет данных о миграции жителей Венесуэлы внутри и за пределы страны после атаки США, заявила на брифинге официальный представитель управления Равина Шамдасани.

«На основании имеющейся на данный момент информации нет никаких конкретных сообщений о перемещении населения или трансграничных перемещениях, связанных с недавними событиями. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией», – сказала она (цитата по ТАСС).

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.

6 января президент США Дональд Трамп дал понять, что США могут провести повторную военную операцию в Венесуэле, если вице-президент страны Делси Родригес прекратит сотрудничество с Вашингтоном. При этом американский лидер отметил, что не считает этот сценарий вероятным.

