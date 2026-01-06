Дмитриев заявил об эре «перерисовки» карт влияния

Агентство Bloomberg писало, что желание Трампа установить контроль над Гренландией, обоснованное «доктриной Монро», вызывает серьезную озабоченность в Европе. После операции в Венесуэле, в результате которой из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жены, европейские официальные лица опасаются, что США могут применить ту же логику к Гренландии. Это, по данным Bloomberg, поставит под вопрос основополагающие принципы НАТО и стабильность альянса.