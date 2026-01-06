Дмитриев заявил об эре «перерисовки» карт влияния

Дмитриев заявил об эре «перерисовки» карт влиянияОн прокомментировал деление политической карты мира между Путиным, Трампом и Си
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что в мире наступила эпоха перерисовки карт влияния.
«Эпоха перерисовки карт влияния», – написал он. Так Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой один из пользователей соцсети поделил карту мира на три части. По одной части он присвоил президенту США Дональду Трампу, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.
6 января Дмитриев также предположил, что у США уже есть решение по Гренландии. Он имел в виду ответ заместителя главы администрации США Стивена Миллера, который в интервью CNN поставил под сомнение право Дании контролировать остров. Американский политик считает, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО.
Агентство Bloomberg писало, что желание Трампа установить контроль над Гренландией, обоснованное «доктриной Монро», вызывает серьезную озабоченность в Европе. После операции в Венесуэле, в результате которой из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жены, европейские официальные лица опасаются, что США могут применить ту же логику к Гренландии. Это, по данным Bloomberg, поставит под вопрос основополагающие принципы НАТО и стабильность альянса.