Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев заявил об эре «перерисовки» карт влияния

Он прокомментировал деление политической карты мира между Путиным, Трампом и Си
Ведомости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что в мире наступила эпоха перерисовки карт влияния.

«Эпоха перерисовки карт влияния», – написал он. Так Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой один из пользователей соцсети поделил карту мира на три части. По одной части он присвоил президенту США Дональду Трампу, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

6 января Дмитриев также предположил, что у США уже есть решение по Гренландии. Он имел в виду ответ заместителя главы администрации США Стивена Миллера, который в интервью CNN поставил под сомнение право Дании контролировать остров. Американский политик считает, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО.

Агентство Bloomberg писало, что желание Трампа установить контроль над Гренландией, обоснованное «доктриной Монро», вызывает серьезную озабоченность в Европе. После операции в Венесуэле, в результате которой из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жены, европейские официальные лица опасаются, что США могут применить ту же логику к Гренландии. Это, по данным Bloomberg, поставит под вопрос основополагающие принципы НАТО и стабильность альянса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её