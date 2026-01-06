Депутат Рады сообщил о возможном увольнении Умерова с должности секретаря СНБО

5 января главой Службы безопасности Украины стал Евгений Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ. Он был назначен на этот пост после того, как Василий Малюк подал в отставку по требованию президента Украины Владимира Зеленского.