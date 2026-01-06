Депутат Рады сообщил о возможном увольнении Умерова с должности секретаря СНБО
Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова могут уволить, назначив его после этого советником президента Владимира Зеленского по безопасности. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время)», – написал он.
По данным украинского парламентария, в стране могут сменить руководителей нескольких министерств, в частности, министра образования и науки Оксена Лисового.
5 января главой Службы безопасности Украины стал Евгений Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ. Он был назначен на этот пост после того, как Василий Малюк подал в отставку по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
6 января украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники писало, что причиной отставки Малюка мог стать коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины. Авторы материала считают, что чиновнику необходимо было предупредить либо утечку информации о коррупционной схеме, либо «масштаб скандала».