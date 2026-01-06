Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Депутат Рады сообщил о возможном увольнении Умерова с должности секретаря СНБО

Ведомости

Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова могут уволить, назначив его после этого советником президента Владимира Зеленского по безопасности. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время)», – написал он.

По данным украинского парламентария, в стране могут сменить руководителей нескольких министерств, в частности, министра образования и науки Оксена Лисового.

5 января главой Службы безопасности Украины стал Евгений Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ. Он был назначен на этот пост после того, как Василий Малюк подал в отставку по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

6 января украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники писало, что причиной отставки Малюка мог стать коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины. Авторы материала считают, что чиновнику необходимо было предупредить либо утечку информации о коррупционной схеме, либо «масштаб скандала».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте