Президент ЮАР призвал США освободить Мадуро и его супругу
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время выступления на церемонии памяти борца с апартеидом Джо Слово потребовал от Вашингтона освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.
«Мы категорически отвергаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, и поддерживаем народ Венесуэлы. Мы требуем освобождения президента Мадуро и его супруги», – сказал Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).
Он также призвал Совет Безопасности ООН к решительным действиям в отношении США.
6 января советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что Катар по просьбе одной из сторон конфликта может стать посредником между США и Венесуэлой. По его словам, государство рассматривает эту ситуацию не только как внутреннюю проблему Венесуэлы, но и как вопрос стабильности региона.
3 января США ударили по территории Венесуэлы. В результате операции из страны были вывезены президент Николас Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.