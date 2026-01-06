Президент ЮАР призвал США освободить Мадуро и его супругу

6 января советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что Катар по просьбе одной из сторон конфликта может стать посредником между США и Венесуэлой. По его словам, государство рассматривает эту ситуацию не только как внутреннюю проблему Венесуэлы, но и как вопрос стабильности региона.