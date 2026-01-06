Лидеры ЕС сделали совместное заявление по Гренландии

Безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности, говорится в сообщении. Когда НАТО дало понять, что Арктический регион является приоритетным, европейские союзники активизировали свои усилия для обеспечения безопасности в Арктике и сдерживания противников.