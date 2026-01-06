Лидеры ЕС сделали совместное заявление по Гренландии
Лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Дании опубликовали коллективное заявление по Гренландии. Документ был опубликован на сайте правительства Дании.
Безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности, говорится в сообщении. Когда НАТО дало понять, что Арктический регион является приоритетным, европейские союзники активизировали свои усилия для обеспечения безопасности в Арктике и сдерживания противников.
«Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», – говорится в заявлении.
Лидеры ЕС также подчеркнули, что Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Поэтому безопасность в Арктике должна достигаться коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ.
«Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать», – подчеркивается в заявлении.
5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не сможет обеспечить защиту Гренландии самостоятельно. Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».