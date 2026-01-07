Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Флориды собираются выдвинуть обвинения против Мадуро

Ведомости

Власти Флориды рассматривают возможность выдвинуть обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по статьям, связанным с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис, передает газета Miami Herald.

Десантис утверждает, что Мадуро связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду. По его словам, он освобождал заключенных из тюрем страны и отправлял их в США через границу, в результате некоторые из них оказывались в штате. В частности, на территории Флориды оказались члены группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), которая объявлена в США террористической. Губернатор считает отправку преступников в штат крайне враждебным актом. Эти пункты не значатся в обвинительном заключении властей Нью-Йорка.

Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоем

Политика / Международные отношения

Американские силы похитили Мадуро и его жену Силию Флорес из Венесуэлы после атаки на страну 3  января. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. В ходе слушаний они не признали свою вину. Мадуро заявил, что он порядочный человек и остается президентом Венесуэлы. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 марта.

МИД России после атаки призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для разрешения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь