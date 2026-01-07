Власти Флориды собираются выдвинуть обвинения против Мадуро

Десантис утверждает, что Мадуро связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду. По его словам, он освобождал заключенных из тюрем страны и отправлял их в США через границу, в результате некоторые из них оказывались в штате. В частности, на территории Флориды оказались члены группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), которая объявлена в США террористической. Губернатор считает отправку преступников в штат крайне враждебным актом. Эти пункты не значатся в обвинительном заключении властей Нью-Йорка.