Власти Флориды собираются выдвинуть обвинения против Мадуро
Власти Флориды рассматривают возможность выдвинуть обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по статьям, связанным с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис, передает газета Miami Herald.
Десантис утверждает, что Мадуро связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду. По его словам, он освобождал заключенных из тюрем страны и отправлял их в США через границу, в результате некоторые из них оказывались в штате. В частности, на территории Флориды оказались члены группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), которая объявлена в США террористической. Губернатор считает отправку преступников в штат крайне враждебным актом. Эти пункты не значатся в обвинительном заключении властей Нью-Йорка.
Американские силы похитили Мадуро и его жену Силию Флорес из Венесуэлы после атаки на страну 3 января. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. В ходе слушаний они не признали свою вину. Мадуро заявил, что он порядочный человек и остается президентом Венесуэлы. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 марта.
МИД России после атаки призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для разрешения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.