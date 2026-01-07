ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников

На фоне попыток ударов по российским регионам Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного («Северный»), Магаса и Сочи. Сейчас они сняты, воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы.