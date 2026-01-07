Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников

Ведомости

Российские военные за сутки поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поражены склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил в 140 районах.

Системы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 106 дронов самолетного типа.

7 января Минобороны объявило о нейтрализации дежурными средствами противовоздушной обороны 32 украинских беспилотников над регионами России с 20:00 6 января до 07:00 7 января. Военнослужащие отразили атаки над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Северной Осетией, Белгородской и Воронежской областями, Черным и Азовским морями.

На фоне попыток ударов по российским регионам Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного («Северный»), Магаса и Сочи. Сейчас они сняты, воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её