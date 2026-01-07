ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников
Российские военные за сутки поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поражены склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских сил в 140 районах.
Системы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 106 дронов самолетного типа.
7 января Минобороны объявило о нейтрализации дежурными средствами противовоздушной обороны 32 украинских беспилотников над регионами России с 20:00 6 января до 07:00 7 января. Военнослужащие отразили атаки над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Северной Осетией, Белгородской и Воронежской областями, Черным и Азовским морями.
На фоне попыток ударов по российским регионам Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного («Северный»), Магаса и Сочи. Сейчас они сняты, воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы.