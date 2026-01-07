CNN: Мадуро и его жена получили травмы при задержании

По данным CNN, 5 января на суде травмы венесуэльского лидера и его супруги были заметны. Адвокат женщины отметил, что она, возможно, получила перелом или сильный синяк на ребрах, а также потребовал полного медицинского обследования для подзащитной. В ходе слушания, как пишут авторы материала, жена Мадуро держала бинты на голове, а сам президент испытывал трудности при попытке присесть и встать.