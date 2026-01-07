CNN: Мадуро и его жена получили травмы при задержании
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы, когда их задержали и вывезли из страны американские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, которые знакомы с содержанием брифинга, подготовленного Белым домом для членов конгресса.
По словам собеседников телеканала, Мадуро и его жена хотели скрыться за стальной дверью в своем комплексе. В это время они ударились головами о дверную раму. После эвакуации военные задержали их и оказали первую помощь.
По данным CNN, 5 января на суде травмы венесуэльского лидера и его супруги были заметны. Адвокат женщины отметил, что она, возможно, получила перелом или сильный синяк на ребрах, а также потребовал полного медицинского обследования для подзащитной. В ходе слушания, как пишут авторы материала, жена Мадуро держала бинты на голове, а сам президент испытывал трудности при попытке присесть и встать.
6 января советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сказал, что Катар может стать посредником между США и Венесуэлой, если об этом попросит одна из сторон конфликта. По его мнению, это не только внутренняя проблема Венесуэлы, но и вопрос стабильности региона.
3 января США ударили по территории Венесуэлы. Во время действий американских военных из страны были вывезены Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.