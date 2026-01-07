Газета
Глава МИД Ирана: у страны нет подходящих условий для переговоров с США

Ведомости

Между Ираном и США сейчас нет подходящих условий для возобновления переговоров. Это обусловлено американской политикой, заявил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи.

«На данный момент из-за политики США нет подходящих условий для переговоров с этой страной», – приведены слова министра в его Telegram-канале.

По словам Арагчи, Иран не покидал стол переговоров, а также выражает готовность продолжить их, имея в основе взаимоуважение и выгоду обеих сторон. При этом министр считает, что со стороны США не наблюдается подобного подхода к диалогу.

4 января газета The Guardian писала, что успешная операция Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро может вдохновить американского лидера Дональда Трампа на новые военные действия. Издание считает, что следующими целями страны могут стать Иран и Дания, против которых у главы Белого дома уже есть планы.

3 января США атаковали Венесуэлу, захватив президента страны и его жену. Они предстали перед судом в том числе по обвинению в наркотерроризме. Ряд стран, в том числе Россия и Иран, выразили поддержку Каракасу и осудили американскую операцию.

