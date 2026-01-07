Захарова посчитала слова Мерца намеком, что Зеленский еще «не всех перемолол»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Немецкий лидер заявил, что Украина должна обеспечить отсутствие выезда из страны молодых мужчин «в Германию, Польшу или во Францию».
«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и "ще не вмерла"», – написала она.
29 декабря 2025 г. стало известно, что минобороны Украины запускает цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных граждан. По словам главы управления информационных технологий ведомства Олега Берестового, это необходимо для сокращения числа самовольных оставлений части. В рамках действия системы на Украине будет организована фиксация всех этапов прохождения службы – от вручения повестки до прибытия в воинскую часть.
14 октября украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора республики сообщало, что в течение года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. За все время украинского кризиса в стране возбудили 290 000 уголовных дел по этой статье.