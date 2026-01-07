Захарова посчитала слова Мерца намеком, что Зеленский еще «не всех перемолол»

14 октября украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора республики сообщало, что в течение года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. За все время украинского кризиса в стране возбудили 290 000 уголовных дел по этой статье.