Berlingske: военным Дании при вторжении предписано стрелять без предупреждения

Согласно указу 1952 г., военнослужащие Дании обязаны сразу взять в руки оружие и вступить в бой при нападении на датскую территорию, не дожидаясь приказов командования и не запрашивая их. В документе прямо указано, что военные должны переходить к контратаке без дополнительных распоряжений. По данным издания, этот указ «остается в силе».