Berlingske: военным Дании при вторжении предписано стрелять без предупреждения
Датские СМИ на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Вашингтона напомнили о действующем указе, обязывающем военных Дании немедленно открывать огонь в случае вторжения на территорию страны. Об этом пишет газета Berlingske.
Согласно указу 1952 г., военнослужащие Дании обязаны сразу взять в руки оружие и вступить в бой при нападении на датскую территорию, не дожидаясь приказов командования и не запрашивая их. В документе прямо указано, что военные должны переходить к контратаке без дополнительных распоряжений. По данным издания, этот указ «остается в силе».
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности возможность покупки Гренландии. По ее словам, США заинтересованы в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе. Левитт отметила, что идея приобретения Гренландии «не нова и обсуждается американскими президентами еще с XIX в.».
8 января Politico сообщило, что Евросоюз прорабатывает план действий на случай шагов США в отношении Гренландии. По данным издания, в ЕС и НАТО больше не рассматривают заявления Трампа как риторическое давление и оценивают ситуацию как потенциальную угрозу европейской безопасности.