ЕК оставила на усмотрение стран ЕС действия против российских танкеров

Хиппер также сообщила, что в санкционный список ЕС уже включены 597 танкеров, которые, по оценке Брюсселя, участвуют в перевозке российской нефти под иностранными флагами и относятся к «теневому флоту». Попадание судна в черный список означает запрет на заходы в порты Евросоюза, а также на предоставление ему финансовых и страховых услуг со стороны европейских банков и компаний.