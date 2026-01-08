ЕК оставила на усмотрение стран ЕС действия против российских танкеров
Еврокомиссия не планирует определять меры в отношении российских танкеров и оставляет возможные действия на усмотрение стран Евросоюза. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер, комментируя захват США танкера Marinera.
«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», – сказала Хиппер (цитата по ТАСС). При этом она подчеркнула, что решения о задержании судов для проведения инспекций находятся в компетенции отдельных стран ЕС, а не Еврокомиссии.
Хиппер также сообщила, что в санкционный список ЕС уже включены 597 танкеров, которые, по оценке Брюсселя, участвуют в перевозке российской нефти под иностранными флагами и относятся к «теневому флоту». Попадание судна в черный список означает запрет на заходы в порты Евросоюза, а также на предоставление ему финансовых и страховых услуг со стороны европейских банков и компаний.
Военные США 7 января задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом. Европейское командование ВС США заявило, что судно было остановлено на основании ордера федерального суда в связи с нарушением американских санкций.
МИД России призвал Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного морского права. В ведомстве заявили, что Marinera временно получил разрешение плавать под российским флагом, совершал мирный переход в международных водах и направлялся в один из российских портов.