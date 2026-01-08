Макрон с облегчением воспринял возвращение во Францию Винатье
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что с облегчением воспринял возвращение на родину французского гражданина Лорана Винатье, признанного в России иноагентом.
«Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», – написал Макрон в X.
До этого ФСБ России сообщила, что 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, был возвращен в Россию в рамках обмена. По данным ведомства, его обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Винатье, сотрудника швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога». Француз был помилован указом президента России Владимира Путина.
19 декабря 2025 г. на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» журналист французского телеканала TF1 поинтересовался у президента РФ, может ли семья Винатье рассчитывать на обмен или помилование. Путин заявил, что не знает деталей дела гражданина Франции, но пообещал разобраться в его обстоятельствах.