Макрон с облегчением воспринял возвращение во Францию Винатье

19 декабря 2025 г. на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» журналист французского телеканала TF1 поинтересовался у президента РФ, может ли семья Винатье рассчитывать на обмен или помилование. Путин заявил, что не знает деталей дела гражданина Франции, но пообещал разобраться в его обстоятельствах.