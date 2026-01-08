Сенат США дал ход резолюции против применения армии Трампом в Венесуэле
Сенат в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией, требующей от администрации президента Дональда Трампа не применять ВС США против Венесуэлы без согласия конгресса. За решение проголосовали 52 сенатора, против – 47, сообщает Reuters.
По данным агентства, инициативу политических оппонентов Трампа поддержали несколько сенаторов из его же партии. Голосование носило процедурный характер и касалось допуска документа к дальнейшему рассмотрению и определения порядка его прохождения.
После преодоления этого этапа текст может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава сената.
3 января демократы в конгрессе США обвинили администрацию Трампа в искажении информации на закрытых брифингах по Венесуэле, передавал CNN. По их словам, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет до этого заявляли конгрессменам, что смена режима в Венесуэле не является целью Вашингтона. Член комитета сената по международным отношениям Джин Шахин заявила, что конгресс не располагает сведениями о «долгосрочной стратегии» по Венесуэле и что администрация «постоянно вводила парламентариев в заблуждение».
Утром 3 января США нанесли удары по территории Венесуэлы. На фоне этих событий американские власти захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что их будут судить в США, в том числе по обвинениям в сговоре с целью наркотерроризма.