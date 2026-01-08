Сенат США дал ход резолюции против применения армии Трампом в Венесуэле

3 января демократы в конгрессе США обвинили администрацию Трампа в искажении информации на закрытых брифингах по Венесуэле, передавал CNN. По их словам, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет до этого заявляли конгрессменам, что смена режима в Венесуэле не является целью Вашингтона. Член комитета сената по международным отношениям Джин Шахин заявила, что конгресс не располагает сведениями о «долгосрочной стратегии» по Венесуэле и что администрация «постоянно вводила парламентариев в заблуждение».