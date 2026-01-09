Газета
Главная / Политика /

Трамп поддержал усиление антироссийских санкций

Он выразил надежду, что США не придется этого делать
Ведомости

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку законопроекта об ужесточении санкций против России. При этом он выразил надежду, что их применение не потребуется.

«Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать», – сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что против России уже действуют «очень крупные санкции», и оценил состояние ее экономики как «очень плохое». При этом американский президент признал, что Россия «намного более крупная и более мощная страна», чем Украина.

Законопроект был представлен в апреле 2025 г. двухпартийной группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом (включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем. Он предполагает, что президент США получит право вводить пошлины в 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоносители.

Зачем США готовят новые санкции против России и когда могут их применить

Политика / Международные новости

Ранее, 8 января, о поддержке Трампом этой инициативы заявил сенатор Грэм. По его словам, документ призван усилить давление на Россию и предоставит президенту США дополнительные рычаги воздействия на торговых партнеров Москвы. Ожидается, что голосование по законопроекту пройдет на следующей неделе.

17 декабря о планах властей США ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России, если Кремль не пойдет на мирное соглашение с Украиной, сообщило агентство Bloomberg. По данным его источников, министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти планы с «группой европейских послов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что любые санкции повредят диалогу двух стран.

