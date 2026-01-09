Стармер и Трамп обсудили сдерживание России в Арктике

В августе президент России Владимир Путин заявлял о ведущихся переговорах с США по сотрудничеству в Арктике и на Аляске, подчеркивая наличие у России уникальных технологий для работы в регионе. 20 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о намерении Москвы развивать взаимодействие с Вашингтоном в этом регионе.