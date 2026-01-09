Стармер и Трамп обсудили сдерживание России в Арктике
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и необходимость сдерживания России в Арктическом регионе. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.
«Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания России на Крайнем Севере», – говорится в заявлении.
Стармер отметил, что, хотя европейские союзники активизировались в защите общих интересов, для усиления безопасности «можно сделать больше».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что возможное присоединение Гренландии к США связано с необходимостью сдерживания России и Китая в Арктике. Она напомнила, что идея покупки острова обсуждается с XIX в. и что сейчас команда Трампа изучает варианты такой сделки.
В августе президент России Владимир Путин заявлял о ведущихся переговорах с США по сотрудничеству в Арктике и на Аляске, подчеркивая наличие у России уникальных технологий для работы в регионе. 20 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о намерении Москвы развивать взаимодействие с Вашингтоном в этом регионе.