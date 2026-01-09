Клишас: США создают новую реальность за счет отказа от международного права
США создают новую правовую реальность за счет прямого отказа от международного права. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о международном праве.
«Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность», – написал он в Telegram-канале.
9 января Трамп сообщил, что единственным ограничителем его «глобальных полномочий» является личная мораль. Американский президент отметил, что не нуждается в международном праве, подчеркнув: «Я не хочу причинять вред кому-то». На вопрос о необходимости соблюдать международное право он ответил утвердительно, но добавил, что решение о применимости таких норм к США будет за ним.
Днем ранее сенат США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, требующей от администрации не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. Для окончательного принятия документа необходимо еще одно голосование.
Утром 3 января американские силы нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их будут судить в США, в том числе по обвинениям в сговоре с целью наркотерроризма.