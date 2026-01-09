Клишас: США создают новую реальность за счет отказа от международного права

9 января Трамп сообщил, что единственным ограничителем его «глобальных полномочий» является личная мораль. Американский президент отметил, что не нуждается в международном праве, подчеркнув: «Я не хочу причинять вред кому-то». На вопрос о необходимости соблюдать международное право он ответил утвердительно, но добавил, что решение о применимости таких норм к США будет за ним.