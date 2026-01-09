Трамп назвал единственную вещь, которая сдерживает его во внешней политике

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, после чего доставили их в Нью-Йорк для предъявления обвинений. В ходе операции погибли десятки человек. После этого Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, назначив ответственной команду во главе с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым». Также президент США допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше одного года.