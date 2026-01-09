Трамп назвал единственную вещь, которая сдерживает его во внешней политике
Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что единственным ограничителем его «глобальных полномочий» является его личная мораль.
«Есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», – сказал Трамп. Он добавил, что не нуждается в международном праве, подчеркнув: «Я не хочу причинять вред кому-то».
На вопрос о необходимости соблюдать международное право глава Белого дома ответил утвердительно, но уточнил, что решение о применимости таких норм к США остается за ним. «Это зависит от того, как вы определяете международное право», – пояснил он.
8 января сенат США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, требующей от администрации не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. Для окончательного принятия документа потребуется еще одно голосование.
3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, после чего доставили их в Нью-Йорк для предъявления обвинений. В ходе операции погибли десятки человек. После этого Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, назначив ответственной команду во главе с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым». Также президент США допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше одного года.