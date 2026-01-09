Медведев: Мадуро может стать «латиноамериканским Манделой»
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуростанет новым латиноамериканским Нельсоном Манделой, если США его не отпустят. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев представил два сценария. В первом он предположил, что США отпустят Мадуро под благовидным предлогом. В другом случае президент Венесуэлы станет новым Манделой, и его имя внесут в скрижали южноамериканской истории. Зампредседателя Совбеза допустил, что если Мадуро не помилует президент США Дональд Трамп, это сделает вице-президент США Джей Ди Вэнс или другой преемник. Он указал, что в произошедшем нефть является ключевым фактором.
«А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею с амерами? Что, Трамп действительно начнет наземную операцию? Здесь уж точно без конгресса не обойтись – и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро», – отметил Медведев.
По его словам, сенат только что «набросил удавку на Трампа, сковав его милитаристский угар». Зампредседателя Совбеза задался вопросом, нужно ли такое нынешней администрации, и посчитал это сомнительным.
8 января сенат США проголосовал за продолжение работы над резолюцией, которая требует от администрации Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. Для окончательного принятия документа нужно еще одно голосование.
Утром 3 января американские силы нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их будут судить в США, в частности по обвинениям в сговоре с целью наркотерроризма.