Медведев: Мадуро может стать «латиноамериканским Манделой»

Медведев представил два сценария. В первом он предположил, что США отпустят Мадуро под благовидным предлогом. В другом случае президент Венесуэлы станет новым Манделой, и его имя внесут в скрижали южноамериканской истории. Зампредседателя Совбеза допустил, что если Мадуро не помилует президент США Дональд Трамп, это сделает вице-президент США Джей Ди Вэнс или другой преемник. Он указал, что в произошедшем нефть является ключевым фактором.