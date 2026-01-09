МИД РФ: Трамп освободил россиян из экипажа захваченного танкера Marinera

МИД РФ: Трамп освободил россиян из экипажа захваченного танкера MarineraЗахарова выразила признательность руководству США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ответ на обращение ведомства президент США Дональд Трамп решил освободить двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera.
«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину», – рассказала Захарова на брифинге.
7 января в Северной Атлантике американские силы захватили танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом. Вашингтон заявил, что танкер задержан за нарушение американских санкций, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности. По данным RT, кроме россиян на борту было 17 граждан Украины, шесть грузин и трое индийцев.
МИД России призвал США вернуться к соблюдению норм международного права и прекратить незаконные действия в отношении Marinera. В министерстве выразили серьезную обеспокоенность вооруженной акцией американских военных против судна.
Там указали, что танкер совершал мирный переход в международных водах Северной Атлантики и направлялся в один из российских портов. Американская сторона была проинформирована о принадлежности судна и его гражданском статусе, поэтому не имела оснований для остановки, досмотра или захвата.