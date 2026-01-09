МИД РФ: Трамп освободил россиян из экипажа захваченного танкера Marinera

7 января в Северной Атлантике американские силы захватили танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом. Вашингтон заявил, что танкер задержан за нарушение американских санкций, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности. По данным RT, кроме россиян на борту было 17 граждан Украины, шесть грузин и трое индийцев.