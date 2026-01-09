Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре группировки «Хезболла» в ряде районов Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Израильские военные атаковали склады оружия и объекты по производству вооружений, которые использовались «Хезболлой». Удары также пришлись по ракетным установкам и военным сооружениям группировки. Они использовались боевиками для подготовки террористических атак против Израиля и военнослужащих страны. Это является нарушением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 г. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что оно необходимо для восстановления ресурсов ЦАХАЛ и концентрации на угрозы от Ирана и радикальной палестинской группировки «Хамас».
Несмотря на действующее перемирие, напряженность на ливано-израильской границе сохраняется больше года. В ноябре 2025 г. израильские военные обвинили «Хезболлу» в контрабанде оружия через территорию Сирии. Тогда же глава ливанской группировки Наим Касем объявил, что она не сложит оружие и не откажется от борьбы.