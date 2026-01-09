Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Несмотря на действующее перемирие, напряженность на ливано-израильской границе сохраняется больше года. В ноябре 2025 г. израильские военные обвинили «Хезболлу» в контрабанде оружия через территорию Сирии. Тогда же глава ливанской группировки Наим Касем объявил, что она не сложит оружие и не откажется от борьбы.