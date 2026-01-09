Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре группировки «Хезболла» в ряде районов Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

Израильские военные атаковали склады оружия и объекты по производству вооружений, которые использовались «Хезболлой». Удары также пришлись по ракетным установкам и военным сооружениям группировки. Они использовались боевиками для подготовки террористических атак против Израиля и военнослужащих страны. Это является нарушением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 г. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что оно необходимо для восстановления ресурсов ЦАХАЛ и концентрации на угрозы от Ирана и радикальной палестинской группировки «Хамас».

Несмотря на действующее перемирие, напряженность на ливано-израильской границе сохраняется больше года. В ноябре 2025 г. израильские военные обвинили «Хезболлу» в контрабанде оружия через территорию Сирии. Тогда же глава ливанской группировки Наим Касем объявил, что она не сложит оружие и не откажется от борьбы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте