WSJ: США захватили нефтяной танкер Olina

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяная промышленность США сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. Он указал, что для этого необходимы огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов.