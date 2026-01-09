WSJ: США захватили нефтяной танкер Olina
Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий США по контролю за экспортом венесуэльской нефти.
9 января Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что военно-морские силы США «находятся в процессе захвата» Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. По данным агентства, судно покинуло Венесуэлу на прошлой неделе в составе флотилии, но вернулось после блокады Вашингтоном экспорта венесуэльской нефти.
3 января американские силы провели операцию на территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом по многочисленным обвинениям, в частности в наркотерроризме. Супруги не признали свою вину.
6 января президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяная промышленность США сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. Он указал, что для этого необходимы огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов.