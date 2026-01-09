Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina

Южное командование ВС США подтвердило захват танкера OlinaЭто пятый перехват судна за последние недели для контроля за экспортом нефти из Венесуэлы
Южное командование вооруженных сил США в соцсети X подтвердило захват нефтяного танкера Olina в Карибском море.
Операция была проведена совместно с министерством внутренней безопасности США. Ее обеспечили силы ударной группы ВМС страны, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.
9 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что береговая охрана США поднялась на борт Olina. По данным издания, это пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом нефти из Венесуэлы.
Reuters писал, что танкер Olina покинул Венесуэлу на прошлой неделе в составе флотилии, но вернулся после блокады Вашингтоном экспорта венесуэльской нефти.
3 января американские военные провели операцию на территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед судом по многочисленным обвинениям, в частности в наркотерроризме. Они не признали свою вину.