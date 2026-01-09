Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina

Это пятый перехват судна за последние недели для контроля за экспортом нефти из Венесуэлы
Ведомости

Южное командование вооруженных сил США в соцсети X подтвердило захват нефтяного танкера Olina в Карибском море.

Операция была проведена совместно с министерством внутренней безопасности США. Ее обеспечили силы ударной группы ВМС страны, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

9 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что береговая охрана США поднялась на борт Olina. По данным издания, это пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом нефти из Венесуэлы.

Reuters писал, что танкер Olina покинул Венесуэлу на прошлой неделе в составе флотилии, но вернулся после блокады Вашингтоном экспорта венесуэльской нефти.

3 января американские военные провели операцию на территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед судом по многочисленным обвинениям, в частности в наркотерроризме. Они не признали свою вину.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь