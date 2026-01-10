США хотят купить Гренландию, чтобы не допустить соседства с Россией в будущем

США хотят купить Гренландию, чтобы не допустить соседства с Россией в будущемТрамп заявил, что Штаты должны владеть островом, а не арендовать его
США должны приобрести Гренландию, чтобы предотвратить возможное соседство Штатов с Россией и Китаем в будущем, заявил президент страны Дональд Трамп.
«Мы что-нибудь предпримем в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай установят контроль в Гренландии, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», – заявил Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с руководителями нефтяных компаний (цитата по Reuters).
Трамп подчеркнул, что США должны владеть островом, а не арендовать его. «Вы защищаете право собственности. Вы не защищаете договоры аренды. И нам придется защищать Гренландию. Если мы этого не сделаем, это сделают Китай или Россия», – сказал Трамп, когда представители Белого дома обсуждали различные планы по установлению контроля США над Гренландией. Они включают потенциальное использование американских военных и единовременные выплаты гренландцам в рамках попытки убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США.
По мнению Трампа, несмотря на то, что у США уже есть военное присутствие на острове в соответствии с соглашением 1951 г., этого недостаточно для гарантии возможной обороны Гренландии.
В последние дни лидеры в Копенгагене и по всей Европе с критикой отреагировали на заявления Трампа и других чиновников Белого дома, утверждающих их право на Гренландию. США и Дания являются союзниками по НАТО, связанными соглашением о взаимной обороне. Остров с населением 57 000 человек – автономная территоря Королевства Дания.
Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания 6 января опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что только Гренландия и Дания могут принимать решения по вопросам, касающимся их взаимоотношений. Лидеры ЕС также подчеркнули, что Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Поэтому безопасность в Арктике должна достигаться коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ.