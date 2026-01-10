США хотят купить Гренландию, чтобы не допустить соседства с Россией в будущем

Трамп подчеркнул, что США должны владеть островом, а не арендовать его. «Вы защищаете право собственности. Вы не защищаете договоры аренды. И нам придется защищать Гренландию. Если мы этого не сделаем, это сделают Китай или Россия», – сказал Трамп, когда представители Белого дома обсуждали различные планы по установлению контроля США над Гренландией. Они включают потенциальное использование американских военных и единовременные выплаты гренландцам в рамках попытки убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США.