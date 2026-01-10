Sky News: «Орешник» может добраться до большей части Европы

Sky News: «Орешник» может добраться до большей части ЕвропыПерехватить ракету сложно из-за ее скорости
Российская баллистическая ракета «Орешник» способна добраться до большей части Европы, передает британский телеканал Sky News.
«Заявленная дальность действия составляет до 5500 км, что теоретически позволяет добраться до большей части Европы», – говорится в сообщении.
Скорость боеприпаса также является «неотъемлемой частью его опасности». Телеканал отметил, что чем быстрее движется ракета, тем меньше времени у систем противоракетной обороны (ПРО) на ее обнаружение, отслеживание и перехват.
Ночью 9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Мэр Киева Виталий Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут. Позже он призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.
Позже стало известно, что российский удар был ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре. По сообщению Минобороны РФ, в ходе ударов, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, использованные при атаке, а также энергоинфраструктура, обеспечивающая украинский военно-промышленный комплекс.