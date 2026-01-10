Sky News: «Орешник» может добраться до большей части Европы

Ночью 9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Мэр Киева Виталий Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут. Позже он призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.