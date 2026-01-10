NYT сообщила о шоке и панике в ЕС из-за заявлений Вашингтона о Гренландии

В материале отмечается, что, по словам более десятка дипломатических и военных чиновников, а также других лиц в нескольких странах, эти заявления ошеломили Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе. NYT поясняет, что сейчас они работают над тем, чтобы выработать возможные ответные меры. По словам одного из европейских министров иностранных дел, прямой вызов президенту США Дональду Трампу, скорее всего, спровоцирует гневную реакцию, но слишком слабая позиция будет не менее разрушительной.