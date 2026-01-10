NYT сообщила о шоке и панике в ЕС из-за заявлений Вашингтона о Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидеры стран ЕС оказались в шоке и панике после последних заявлений Вашингтона о Гренландии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, резкие комментарии заместителя главы администрации США Стивена Миллера сорвали усилия Фредериксен, которая пыталась в спокойном ключе убедить американскую сторону отказаться от идеи контроля над Гренландией.
В материале отмечается, что, по словам более десятка дипломатических и военных чиновников, а также других лиц в нескольких странах, эти заявления ошеломили Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе. NYT поясняет, что сейчас они работают над тем, чтобы выработать возможные ответные меры. По словам одного из европейских министров иностранных дел, прямой вызов президенту США Дональду Трампу, скорее всего, спровоцирует гневную реакцию, но слишком слабая позиция будет не менее разрушительной.
10 января сообщалось, что Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Это следует из совместного заявления лидеров партий «Демократы», «Маяк», «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность». В документе подчеркивается, что Гренландия готова продолжать сотрудничество с США и другими западными странами.
Трамп же заявил, что США должны приобрести Гренландию, чтобы предотвратить возможное соседство Штатов с Россией и Китаем в будущем. По его словам, Вашингтон должен владеть Гренландией, а не арендовать ее.