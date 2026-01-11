Газета
Telegraph: ЕС разрабатывает антиамериканские санкции из-за Гренландии

Ведомости

Европейский союз готовит план санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп отвергнет предложение о размещении сил НАТО в Гренландии. По данным источников The Telegraph, ограничения могут затронуть корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Google, Microsoft и X, которым может быть запрещена работа на континенте. Санкции также могут распространиться на американские банки, финансовые компании и даже привести к выводу американских войск с их баз в Европе.

Газета также сообщает, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками по плану размещения сил НАТО на острове. Эти планы пока находятся на ранней стадии разработки.

10 января сообщалось, что Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Это следует из совместного заявления лидеров партий «Демократы», «Маяк», «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность». В документе подчеркивается, что Гренландия готова продолжать сотрудничество с США и другими западными странами.

Трамп же заявил, что США должны приобрести Гренландию, чтобы предотвратить возможное соседство Штатов с Россией и Китаем в будущем. По его словам, Вашингтон должен владеть Гренландией, а не арендовать ее.

