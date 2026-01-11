Telegraph: ЕС разрабатывает антиамериканские санкции из-за Гренландии

Европейский союз готовит план санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп отвергнет предложение о размещении сил НАТО в Гренландии. По данным источников The Telegraph, ограничения могут затронуть корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Google, Microsoft и X, которым может быть запрещена работа на континенте. Санкции также могут распространиться на американские банки, финансовые компании и даже привести к выводу американских войск с их баз в Европе.