Politico: ЕС опасается передачи Гренландии США через сделку по Украине

В Дании (Гренландия является автономной территорией страны) и Европе критикуют это решение. Сама Гренландия не согласна быть аннексированной. В совместном заявлении партии острова заявили, что не хотят быть американцами, но и не хотят быть датчанами: «Мы хотим быть гренландцами». Власти Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову.