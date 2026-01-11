Politico: ЕС опасается передачи Гренландии США через сделку по Украине
Евросоюз опасается, что Вашингтон получит Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
На фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США заполучить остров НАТО обсуждает варианты укрепления своего арктического фланга, следует из материала. Двое дипломатов альянса заявили, что новые усилия обусловлены «реальной необходимостью усиления своего присутствия в Арктике, а также желанием серьезно отнестись к опасениям Трампа» по поводу риска «окружения» Гренландии кораблями РФ и Китая.
«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», – говорится в тексте. Высокопоставленный чиновник Белого дома при этом сомневается, что Трамп пойдет на это, но допустил, что «все может измениться».
Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. В этом году президент США усилил эту риторику. 5 января Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».
В Дании (Гренландия является автономной территорией страны) и Европе критикуют это решение. Сама Гренландия не согласна быть аннексированной. В совместном заявлении партии острова заявили, что не хотят быть американцами, но и не хотят быть датчанами: «Мы хотим быть гренландцами». Власти Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову.