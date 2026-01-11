На Украине допустили отмену отсрочки от мобилизации для мужчин старше 25 лет
В Верховной раде допустили отмену отсрочку от мобилизации на Украине для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и техникумы. О подобном предложении сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Бабак, передает «Страна».
Инициатива не ограничивает право на образование, но лишает права на отсрочку от мобилизации мужчин от 25 лет, уточнил депутат. Законопроект уже готов к второму чтению.
Бабак указал, что с 2022 г. количество студентов-мужчин старше 25 выросло с 30 000 до 250 000, появилось много случаев фиктивного обучения. В результате последних проверок госслужбы качества образования Украины были отчислены почти 50 000 человек, а также возбуждено восемь уголовных дел против руководства учебных заведений из-за массового зачисления таких лиц.
В конце декабря минобороны Украины объявило, что запустит цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных – система будет называться «Чекин мобилизованного». Глава управления информационных технологий ведомства Олег Берестовой говорил, что это необходимо для сокращения числа самовольных оставлений части.
Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками, тогда как роль России в этом вопросе преувеличена.