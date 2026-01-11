На Украине допустили отмену отсрочки от мобилизации для мужчин старше 25 лет

Бабак указал, что с 2022 г. количество студентов-мужчин старше 25 выросло с 30 000 до 250 000, появилось много случаев фиктивного обучения. В результате последних проверок госслужбы качества образования Украины были отчислены почти 50 000 человек, а также возбуждено восемь уголовных дел против руководства учебных заведений из-за массового зачисления таких лиц.