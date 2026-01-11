Доступ в интернет в Иране остается ограниченным уже более 60 часов

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики. По неофициальным данным, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек.