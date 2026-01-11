Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Доступ в интернет в Иране остается ограниченным уже более 60 часов

Ведомости

Иран остается без интернета более 60 часов на фоне масштабных протестов. Об этом сообщила организация по мониторингу и анализу доступности интернета NetBlocks в соцсети Mastodon.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже более 60 часов, подключение к сети остается на уровне около 1% от обычного», – говорится в сообщении.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики. По неофициальным данным, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек.

Наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви 10 января призвал продолжать протесты и перейти к силовому захвату власти в стране. Он призвал протестующих удерживать города, а рабочих – начать общенациональную забастовку. Поддержку протестующим выразил президент США Дональд Трамп, пригрозивший властям страны ударами в случае гибели демонстрантов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте