Доступ в интернет в Иране остается ограниченным уже более 60 часов
Иран остается без интернета более 60 часов на фоне масштабных протестов. Об этом сообщила организация по мониторингу и анализу доступности интернета NetBlocks в соцсети Mastodon.
«Отключение интернета в Иране продолжается уже более 60 часов, подключение к сети остается на уровне около 1% от обычного», – говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики. По неофициальным данным, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек.
Наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви 10 января призвал продолжать протесты и перейти к силовому захвату власти в стране. Он призвал протестующих удерживать города, а рабочих – начать общенациональную забастовку. Поддержку протестующим выразил президент США Дональд Трамп, пригрозивший властям страны ударами в случае гибели демонстрантов.