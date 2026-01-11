Газета
Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в американской тюрьме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас находится в американской тюрьме, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его сын Николас Мадуро Герра на съезде Единой социалистической партии Венесуэлы.

«У нас все хорошо, мы бойцы», – передал Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

Адвокаты подтвердили родственникам удовлетворительное состояние здоровья главы государства. Кроме того, президент передал послание, в котором заверил, что с ним все в порядке, и призвал своих сторонников не поддаваться унынию.

Утром 3 января американские силы провели военную операцию, в ходе которой захватили Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта.

