Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в американской тюрьме

Утром 3 января американские силы провели военную операцию, в ходе которой захватили Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта.