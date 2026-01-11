Трамп опубликовал сгенерированное ИИ фото с кубинской сигарой

Изображение появилось в условиях усиливающейся напряженности между США с Кубой. Трамп жо этого заявил о том, что Куба больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые поступали стране взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам». В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет и будет защищаться до последнего.