Главная / Политика /

Трамп опубликовал сгенерированное ИИ фото с кубинской сигарой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост изображения, сгенерированного нейросетью, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны. Надпись на изображении гласит «Лучшие в мире кубинские сигары».

Изображение появилось в условиях усиливающейся напряженности между США с Кубой. Трамп жо этого заявил о том, что Куба больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые поступали стране взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам». В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет и будет защищаться до последнего.

В 2017 г. Трамп рассказал, почему полностью отказался от курения и употребления алкоголя. По словам политика, его старший брат, Фред Трамп, страдал от алкоголизма и умер в 43 года.

