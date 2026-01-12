Газета
Примаков рассказал о работе Россотрудничества с новым управлением АП

Ведомости

Осенью 2025  г. в администрации президента (АП) было создано новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал «Ведомостям» о координации с управлением.

Примаков назвал Россотрудничество федеральным органом исполнительной власти (ФОИВ) «со звездочкой». Структура находится в подчинении у МИДа, но руководитель и его заместители назначаются указом президента.

«Без МИДа никуда, но у АП есть легитимная возможность ставить задачи», – объяснил Примаков.

По его словам, в настоящее время в управлении распределяют круг обязанностей и задач.

«Я очень надеюсь, что в рамках нашей работы эти задачи будут ставиться агентству. «Мозговой центр», безусловно, управление. Присутствие на земле – у агентства: 72 страны», – отметил глава Россотрудничества.

В конце августа 2025 г. президент России Владимир Путин постановил образовать в составе АП управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.

24 октября 2025 г. Путин подписал указ, которым назначил гендиректора компании «Росатом международная сеть» Вадима Титова на пост начальника УСПС.

