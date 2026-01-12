Примаков рассказал о работе Россотрудничества с новым управлением АП

В конце августа 2025 г. президент России Владимир Путин постановил образовать в составе АП управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.