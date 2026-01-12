Спецпосланник США Лэндри обвинил Данию в оккупации Гренландии

В ответ посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен заявил, что его королевство всегда стояло плечом к плечу с США, но Гренландия была его частью веками. «Что неоднократной признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», – написал он в соцсети X. Посол добавил, что Дания, Гренландия и США успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности. Он подчеркнул, что подавляющее большинство гренландцев выбрали путь автономии в составе королевства.