Политика

Спецпосланник США Лэндри обвинил Данию в оккупации Гренландии

Ведомости

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала остров после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Об этом он написал в социальной сети X.

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать», – заявил он.

Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности, добавил Лэндри.

В ответ посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен заявил, что его королевство всегда стояло плечом к плечу с США, но Гренландия была его частью веками. «Что неоднократной признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», – написал он в соцсети X. Посол добавил, что Дания, Гренландия и США успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности. Он подчеркнул, что подавляющее большинство гренландцев выбрали путь автономии в составе королевства.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Он подчеркнул, что если США не заберут Гренландию, то это якобы сделают Россия или Китай, а этого допустить нельзя.

