Главная / Политика /

Главы МИД Дании и Гренландии встретятся с Рубио

Ведомости

Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт встретятся с госсекретарем США Марко Рубио 14 января, сообщил телеканал TV2, который ознакомился с расписанием госдепа.

Переговоры пройдут в Вашингтоне. В расписании также указано, что в программу могут быть внесены изменения.

Телеканал CBS со ссылкой на анонимные источники также сообщал, что встреча состоится 14 января.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

11 января Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.

