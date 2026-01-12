Путин обсудил с Мантуровым развитие промышленности в России

Путин обсудил с Мантуровым развитие промышленности в РоссииДоля экспорта в дружественные страны увеличилась с 60 до 80%
Президент России Владимир Путин в первый рабочий день года провел рабочую встречу с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Они обсудили итоги развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и результаты работы ракетно-космической отрасли. Об этом сообщили в Кремле.
Мантуров отметил, что российские компании, несмотря на сложные условия, сохраняют инвестиционный импульс. По его словам, за девять месяцев 2025 г. инвестиции в обрабатывающих отраслях выросли на 23% и составили около 5 трлн руб.
С 2022 г. доля экспорта в дружественные страны увеличилась с 60 до 80%. «Эта тенденция будет в будущем тоже оказывать существенное влияние на эти показатели, имея в виду, что мы открываем, например, торговые представительства именно в тех регионах, где мы видим рост интереса к нашей продукции. Это Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, я уж не говорю про СНГ и Евразийский экономический союз», – заявил первый вице-премьер.
Отдельное внимание на встрече уделили выполнению гособоронзаказа. Мантуров подчеркнул, что приоритетом остается вооружение и военная техника под задачи спецоперации. В оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 млн человек, при этом за последние три года численность работников увеличилась на 800 000, что, по его словам, сопровождается ростом производительности труда.
«Всего в 2025 г. апробацию на линии фронта прошло более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество», – пояснил Мантуров.
По словам первого вице-премьера, это напрямую отражается на спросе на экспорт вооружения и военной техники, прежде всего в сегментах ПВО, авиации, систем залпового огня, а также беспилотных систем и комплексов радиоэлектронной борьбы. Он также сообщил, что портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) достиг $70 млрд. По итогам 2025 г. доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30%.
Кроме того, растет выручка ракетно-космической отрасли. В 2025 г. «Роскосмос» осуществил 17 пусков ракет-носителей.
25 декабря Мантуров в интервью «Ведомостям» также сообщал, что РФ будет уникальной страной, «где для самолетов выпускаются все элементы».