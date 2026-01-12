Путин обсудил с Мантуровым развитие промышленности в России

С 2022 г. доля экспорта в дружественные страны увеличилась с 60 до 80%. «Эта тенденция будет в будущем тоже оказывать существенное влияние на эти показатели, имея в виду, что мы открываем, например, торговые представительства именно в тех регионах, где мы видим рост интереса к нашей продукции. Это Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, я уж не говорю про СНГ и Евразийский экономический союз», – заявил первый вице-премьер.