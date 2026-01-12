Газета
Бывшего премьера Грузии приговорили к пяти годам по делу о легализации доходов

Суд приговорил бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили к пяти годам лишения свободы по делу о легализации незаконных доходов. Об этом сообщила генпрокуратура республики. Надзорное ведомство заключило соглашение с обвиняемым о признании вины.

Гарибашвили обвинили по ч. 3 ст. 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов). Суд также оштрафовал экс-премьера на 1 млн лари (около $371 600). Кроме того, он должен будет передать государству средства, полученные в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые у него в ходе обысков.

Обвинение Гарибашвили было предъявлено 24 октября. 

Бывшему премьеру Грузии Гарибашвили предъявлено обвинение в отмывании денег

Политика / Международные новости

С февраля 2021 г. до января 2024 г. он занимал пост премьер-министра Грузии. Эту же должность Гарибашвили занимал и в 2013–2015 гг., совмещая ее с председательством в партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В 2019–2021 гг. Гарибашвили был министром обороны Грузии.

В апреле бывший премьер указал на непрекращающиеся спекуляции в связи с его будущей политической деятельностью. Тогда он сказал, что принял решение уйти из политики.

