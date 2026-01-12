Бывшего премьера Грузии приговорили к пяти годам по делу о легализации доходов

Гарибашвили обвинили по ч. 3 ст. 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов). Суд также оштрафовал экс-премьера на 1 млн лари (около $371 600). Кроме того, он должен будет передать государству средства, полученные в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые у него в ходе обысков.