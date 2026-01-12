Газета
Главная / Политика /

CBS: США пока не развертывают войска для проведения операции против Ирана

Ведомости

Вашингтон пока не перебросил дополнительные войска в регион Персидского залива для проведения военной операции против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, президента США Дональда Трампа проинформировали о новых вариантах нанесения военных ударов по Ирану. Как сообщил собеседник CBS News, у Вашингтона есть множество возможностей и вариантов, в том числе рассматривается возможность кибератаки. 

Источник также подтвердил, что администрация Трампа одобряет решение Илона Маска сделать терминалы Starlink доступными в Иране. Предполагается, что спутниковый интернет-сервис может помочь протестующим обойти правительственные ограничения в условиях продолжающегося отключения связи. 

Axios: Трамп изучает возможные способы поддержки протестного движения в Иране

Политика / Международные новости

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.

The Daily Telegraph сообщала, что на фоне протестов в Иране Вашингтон рассматривает возможность кибератаки на страну. Трамп также получил на рассмотрение предложения о силовых мерах. По информации издания, это должно послужить «наказанием» для Ирана в ответ на случаи смертей среди протестующих. Тем не менее американские официальные лица предостерегли Трампа от поспешных действий.

