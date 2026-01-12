Газета
Главная / Политика /

В Еврокомиссии признали необходимость переговоров с Россией

Ведомости

Европейскому союзу предстоит «в какой-то момент» провести переговоры с российским руководством, но сейчас переговоры находятся «не на том уровне». Об этом в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. 

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом [России Владимиром] Путиным», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции 9 января заявила, что Европе пришло время начать диалог с Россией. При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись централизованно. По словам премьера, вопрос в том, кто должен это делать, – «не следует идти каждому самому по себе».

Президент США Дональд Трамп 12 января заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс. По его словам, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.

