В Еврокомиссии признали необходимость переговоров с Россией
Европейскому союзу предстоит «в какой-то момент» провести переговоры с российским руководством, но сейчас переговоры находятся «не на том уровне». Об этом в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом [России Владимиром] Путиным», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции 9 января заявила, что Европе пришло время начать диалог с Россией. При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись централизованно. По словам премьера, вопрос в том, кто должен это делать, – «не следует идти каждому самому по себе».
Президент США Дональд Трамп 12 января заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс. По его словам, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.