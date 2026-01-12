В Еврокомиссии признали необходимость переговоров с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции 9 января заявила, что Европе пришло время начать диалог с Россией. При этом она подчеркнула, что переговоры должны вестись централизованно. По словам премьера, вопрос в том, кто должен это делать, – «не следует идти каждому самому по себе».