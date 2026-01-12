Газета
Политика

Рютте посчитал удар «Орешником» по Львову сигналом отказаться от поддержки Киева

Ведомости

Удар России «Орешником» по Украине сигнализировал о необходимости отказаться от поддержки Киева со стороны НАТО, однако блок будет продолжать эту поддержку, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Хорватии.

«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы "Орешник" по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», – сказал он (цитата по ТАСС).

12 января Минобороны заявило, что в ходе удара ракетным комплексом «Орешник» в ночь на 9 января ВС РФ вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

По мнению авторов китайского портала Sohu, эта атака заставила страны Запада усомниться в целесообразности введения своих войск на Украину. До этого российское оборонное ведомство подчеркнуло, что ВС РФ нанесли удар в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

