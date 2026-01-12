Минобороны раскрыло цель удара «Орешником» во Львовской области

Минобороны раскрыло цель удара «Орешником» во Львовской областиИз строя был выведен государственный авиационно-ремонтный завод Украины
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли удар с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» и вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на несколько независимых источников.
«Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома. На заводе ремонтируется и обслуживается авиационная техника ВСУ, в том числе переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, рассказали в оборонном ведомстве. Также на предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности.
Также в рамках этого массированного удара «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр» поразили производственные мощности двух предприятий, задействованные в сборке ударных дронов. Удары также пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса.
9 января Минобороны РФ уже сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. При этом российские военные задействовали ракетный комплекс «Орешник».
11 января китайский портал Sohu сообщил, что удар российских ВС ракетой «Орешник» заставил западные страны усомниться в целесообразности введения своих войск на Украину.