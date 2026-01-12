Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны раскрыло цель удара «Орешником» во Львовской области

Из строя был выведен государственный авиационно-ремонтный завод Украины
Ведомости

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли удар с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» и вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на несколько независимых источников.

«Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома. На заводе ремонтируется и обслуживается авиационная техника ВСУ, в том числе переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, рассказали в оборонном ведомстве. Также на предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности.

Также в рамках этого массированного удара «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр» поразили производственные мощности двух предприятий, задействованные в сборке ударных дронов. Удары также пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса.

9 января Минобороны РФ уже сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. При этом российские военные задействовали ракетный комплекс «Орешник».

11 января китайский портал Sohu сообщил, что удар российских ВС ракетой «Орешник» заставил западные страны усомниться в целесообразности введения своих войск на Украину. 

Читайте также:Рютте посчитал удар «Орешником» по Львову сигналом отказаться от поддержки Киева
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её