Минобороны раскрыло цель удара «Орешником» во Львовской области

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли удар с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» и вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на несколько независимых источников.